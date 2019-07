di LB

La Juventus rientra a Torino dopo la tournée in Asia che si è conclusa con una sconfitta, un pareggio ed una vittoria (ai calci di rigore). In Oriente, Maurizio Sarri ha potuto contare solo su una parte della rosa che sarà effettivamente a disposizione durante la stagione. Ovviamente, mercato permettendo. Nel giorno della sua presentazione come tecnico bianconero, Sarri dichiarò di "voler ripartire dai talentuosi", giocatori come Paulo Dybala e Douglas Costa che non vedono l'ora di ri-trovare Maurizio Sarri per dare il via alla loro stagione.



TRA CAMPO E MERCATO - Douglas Costa ha già lavorato con Sarri alla Continassa prima della partenza per l'Asia. L'esterno brasiliano non si è aggregato al gruppo per recuperare definitivamente dai problemi fisici subiti nella seconda parte della scorsa stagione. Sarri lo vede come un "potenziale top player" che ancora non ha fatto vedere tutto il suo potenziale. Potrà iniziare a farlo a partire dai prossimi giorni, direttamente dal centro tecnico bianconero visto che al rientro della squadra dall'Asia, Douglas Costa tornerà ad allenarsi con i compagni. Attende di parlare con Sarri anche e soprattutto Paulo Dybala. Il futuro dell'argentino alla Juve dipende in larga parte dal colloquio che avrà con l'allenatore toscano. Sarri lo vede come falso nueve o trequartista ma oltre alla posizione in campo, Dybala vuol essere finalmente protagonista del progetto Juve, oppure ascolterà altre offerte. GLI ALTRI - Al rientro dall'Asia, Sarri potrà abbracciare (e allenare) anche tutti gli altri esclusi dalla tournée, da Alex Sandro a Bentancur, da Pellegrini a Ramsey, anche lui rimasto a Torino per recuperare al 100% dall'infortunio patito a maggio. Discorso diverso, invece, per Moise Kean e Sami Khedira che potrebbero lasciare il club bianconero subito dopo il rientro di Sarri e del resto della ciurma. O forse, chissà, anche prima.



