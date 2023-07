Juve e Psg si sono incontrate settimana scorsa per parlare di Dusan Vlahovic. Un passo in avanti quindi che conferma il forte interesse del club francese, che ha deciso di prendersi qualche giorno di tempo per per discutere della possibile offerta. Il giocatore intanto ha aperto alla destinazione e l'accordo ora quindi dipenderà dai due club. Lo riporta Fabrizio Romano.