Per Tuttosport, ecco che 'C'è solo CR7'. Il quotidiano di Torino non ha dubbi: 'Molto più Milan che Juve: 1-1. Dominio rossonero nell'andata della semifinale di Coppa Italia: al gol di Rebic replica Ronaldo su rigore al 91'. Espulso Hernandez, nel ritorno Pioli dovrà rinunciare anche a Ibra e Castillejo'.



Per il Corriere dello Sport è invece 'SalvaSarri': i rossoneri avanti con Rebic vengono raggiunti da CR7 con un penalty segnalato dal Var e contestato. Ibra, Castillejo e Theo saltano il ritorno per squalifica'.



