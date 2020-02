Your browser does not support iframes.

"C'è Posta per Te". La prima pagina di Tuttosport apre così, mettendo in copertina Maurizio Sarri e il suo disguido con le Poste Italiane, avvenuto dopo le parole del tecnico in conferenza stampa e la piccata risposta dell'azienda, e richiamando il noto programma in onda sulle reti Mediaset. Questo ma non solo, visto che tanto spazio lo ha anche Conte e la sua Inter, affondata dal Napoli di Rino Gattuso. La sconfitta con tanto di show dell'ex Juve e, infine, Mbappé, che va di "moda" all'estero...



Tutte le prime pagine di oggi, 13 febbraio 2020, nella nostra gallery, in continuo aggiornamento.