Antoniocompletamente bagnato di un mix tra acqua e champagne, caos infernale negli spogliatoi dove i festeggiamenti sono già partiti. Arriva un microfono davanti all' - allora - allenatore della: "C'è poco da parlare, stiamo godendo". Era il 5 maggio 2002, i bianconeri vincono a Udine e approfittano della sconfitta dell'contro laper vincere lo scudetto.Le lacrime di Ronaldo, la frase di Conte: immagini che hanno fatto il giro del mondo. Quasi vent'anni dopo la situazioni si è ribaltata. Perché un altro- e non solo lui - ieri sera è uscito da San Siro festeggiando la vittoria sull'Inter di Antonio Conte e il sorpasso della Juve che torna prima in classifica a +1 dai nerazzurri. I tifosi bianconeri non hanno perso tempo per far tornare alla memoria di Conte quella frase pronunciata dopo la vittoria dello scudetto a Udine: "C'è poco da parlare, stiamo godendo". Ma per Antonio, stavolta, c'è poco da ridere.