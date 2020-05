1









Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola. "C'è Perin per Chiesa" titola il piemontese Tuttosport, con la prima pagina dedicata alla notizia di mercato che riguarda l'affare tra Juventus e Fiorentina. Spunta fuori una nuova contropartita, quindi, con Mattia Perin deputato a far scendere le richieste di Rocco Commisso. "Mercato, che bomba", invece, è il titolo scelto per la propria prima pagina da Il Corriere dello Sport, che mette Tonali, Lautaro Martinez e Pjanic in copertina. I tre giocatori, infatti, sono tra i protagonisti principali della voci che impazzano in attesa dell'apertura ufficiale del mercato.