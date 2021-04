Beppe Marotta figura nella lista dei cavalli di ritorno della Juve. Un colpo clamoroso dopo gli anni lontano da Torino, che ha un mandante preciso.



Come scrive la Gazzetta, la rottura con Paratici è stata netta, mentre con Agnelli ha mantenuto rapporti cordiali. "La permanenza di Andrea non sarebbe un ostacolo al suo ritorno, in più Marotta è molto stimato da Elkann: fu lui a sceglierlo la prima volta. Con Marotta (rimasto legato anche ad Allegri) o indipendentemente da lui potrebbe sbarcare a Torino anche Cristiano Giuntoli, al Napoli dal 2015, come ds". Attenzione a Marcello Lippi con un ruolo da direttore tecnico.