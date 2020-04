Secondo il Corriede dello Sport, non c'è solo Joao Cancelo sulla lista dell'Inter: per la fascia mancina si continua a pensare ad Emerson Palmieri, terzino di proprietà del Chelsea. E la Juve? Aspetta. E continua a seguire l'esterno del Chelsea. Come raccontato anche dal commissario tecnico Mancini a Gazzetta, Emerson ci sta pensando. Del resto, l​e sue possibilità di convocazione aumenterebbero di molto, qualora tornasse in Italia e giocasse con più continuità.