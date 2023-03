La penalizzazione in classifica non ha impedito alla Juve di vincere e scalare piano piano la classifica. Semmai, l'istante certamente dalle squadre che in questi anni Massimiliano Allegri ha plasmato. Quante volte è successo alle sue squadre di farsi rimontare due gol in meno di 120 secondi? E quanti pareggi per 3-3 come quello contro l'Atalanta? A memoria, solo con il Parma, sempre all'Allianz Stadium. Per non parlare del derby, finito anche in quel caso 4-2 con i bianconeri sotto per ben due volte.No,Questa, in campionato, è una squadra che si accende e si spenge nel giro di pochi minuti con un'incredibile differenza di prestazione e atteggiamento nell'arco di pochissimo tempo. Come se dopo quanto successo a metà gennaio, la Juve abbia quasi bisogno di questo per "vivere" il campionato e restarci dentro.Una Juve che vive su un filo sottilissimo che però per ora non si è mai spezzato.C'è po, dove la penalizzazione non incide e dove non a caso, i bianconeri si comportano come ci si aspetta faccia una squadra di Allegri. Dove c'è razionalità nelle prestazioni e di conseguenza nei risultati. Perché anche nell'insensato pareggio casalingo con il Nantes, c'era comunque più "normalità" rispetto a quanto stiamo vedendo spesso in Serie A.