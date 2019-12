Maurizio Sarri ha dato l'ok per l'arrivo di Leandro Paredes. A riportarlo è Sportitalia, secondo la quale l'allenatore vorrebbe l'argentino già a gennaio per rinforzare il centrocampo vista la probabile partenza di Emre Can. Juve e Psg stanno provando a mettere in piedi uno scambio tra i due giocatori, che vivino una situazione simile nei rispettivi club: poco spazio e la voglia di cambiare per trovare continuità.