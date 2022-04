3









Occhio all'Arsenal: si è messa in mezzo tra la Juventus e Alvaro Morata. Un ostacolo che però, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non sta cogliendo di sorpresa il club bianconero, consapevole da settimane ormai dell'interessamento dei Gunners. Arteta vuole Alvaro, anzi: lo voleva anche a gennaio, ma la Juve aveva deciso di trattenere Morata, almeno fino al termine della stagione.



LA JUVE PUNTA AL RISCATTO - Ora però Cherubini e Arriva bene puntano sul riscatto al prezzo di saldo: come valutare allora l'inserimento dell'Arsenal? Di sicuro, complica i piani delineati alla Continassa: dietro alla mancata apertura dell'Atletico Madrid, per ora, all'offerta da 15 milioni, c'è proprio l'affondo dell'Arsenal. Sul piatto di fatto c'è una cifra ben più alta di quella dei bianconeri, anche se comunque inferiore ai 35 milioni. COSA VUOLE MORATA? - Tecnicamente, non c'è partita. Ma Morata ha l'ultima parola. E ci sono altri fattori da considerare, oltre al progetto dei Gunners, di tutti i tipi. Alvaro ha già avuto difficoltà nel periodo vissuto a Londra con il Chelsea, Torino è invece casa sua e della famiglia sta costruendo insieme alla moglie Alice Campello. E non è un mistero che potendo scegliere lui, resterebbe alla Juve senza troppi ragionamenti.