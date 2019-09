Your browser does not support iframes.

"Due cose sono sicure nella vita: la morte, e il fatto che Gonzalo Higuain segnerà contro il Napoli". È una regola non scritta del calcio ormai, e sembrano averla imparata non solo i tifosi della Juve, ma anche tutti gli altri appassionati di calcio, a giudicare dalla reazione che c’è stata sui social network dopo lo splendido gol del Pipita per il provvisorio 2-0 di ieri. Che sia campionato o Coppa Italia, l’argentino quando vede azzurro… vede rosso: sta diventando una buona abitudine per i fantallenatori che ce l’hanno in rosa schierarlo contro la sua ex squadra. Appuntamento al “San Paolo” il 26 gennaio.