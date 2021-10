Un altro disguido tecnico su, in occasione del match amichevole tra: parte del primo tempo non è stata fruibile per gli abbonati, perché nella finestra dedicata alla partita è stata trasmessa per circa mezz'ora una puntata di Forum. Il collegamento con la Continassa è stato ripristinato verso primo quarto d'ora di Juventus-Alessandria: ma cosa è successo? Lo spiega Calcio e Finanza, che citando fonti apprese parla di un errore di EI Towers, società che gestisce l'infrastruttura di rete necessaria alla trasmissione del segnale del Gruppo Mediaset e che avrebbe sbagliato la distribuzione del segnale, mandando un feed sbagliato su Dazn.