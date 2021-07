ha detto sì al Milan! Lo svela La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i rossoneri avrebbero strappato l'ok del giocatore per poi andare a trattare con il Santos. Se l'indiscrezione dovesse essere confermata quindi la Juventus verrebbe superata nella corsa al talento classe 2002 in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre. La volontà del giocatore è importante e Kaio ha scelto il Milan, con i bianconeri che non mollano e lavorano per una contromossa.