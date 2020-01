Manca poco meno di una settimana alla fine del mercato: tra le operazioni da portare a termine da parte della Juventus c'è quella in uscita che riguarda Emre Can: secondo Sky Sport il Borussia Dortmund è in pole per il centrocampista, più indietro l'Everton di Ancelotti. Emre Can è fuori dalla lista Champions della Juve e anche in campionato ha totalizzato appena otto presenze.