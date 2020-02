La Juve del futuro è già qui. I bianconeri hanno acquistato Dejan Kulusevski per 44 milioni in vista della prossima stagione quando a Torino torneranno anche Cristian Romero e Luca Pellegrini, saranno valutati in estate e la Juve deciderà poi (anche a seconda delle uscite) sa confermarli per tutta la stagione o cederli nuovamente in prestito.a Torino dove fino ad ora è sempre e solo transitato, finendo in prestito ad Ascoli, Atalanta e poi appunto Bologna dove è esploso.I primi tasselli per la Juve che sarà, insomma, sono già stati posati., e non sono da escludere offerte per i top player bianconeri, quelli che almeno sulla carta sono incedibili. Con calma, poi, si inizierà a pensare anche al post-Cristiano Ronaldo anche se tutti, dal club al giocatore, si aspettano di concludere l'avventura assieme alla scadenza naturale del contratto.Quasi naturale viene in mente il nome di Kylian Mbappe, un sogno che a oggi sembra quasi impossibile, proprio come Ronaldo un anno e mezzo fa. L'asso francese ha partecipato ad un evento di beneficienza organizzato ieri a Disneyland da Blaise Matuidi. Mbappe era resente in platea assieme ad alcuni compagni del Psg e tra gli ospiti dell'evento c'era anche il bianconero Paulo Dybala, volato a Parigi subito dopo la partita di ieri. Chissà se lui e Mbappé avranno parlato di Juve e futuro, di certo i bianconeri hanno già iniziato a programmarlo.