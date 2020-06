Il giorno dopo fa ancora male. Quella finale di Coppa Italia persa contro il Napoli ha scatenato la rabbia dei tifosi juventini.. Maurizio Sarri bersagliato di critiche per un gioco inesistente e un possesso palla che serviva a poco. Per non parlare poi della scelta sui tiratori dei rigori "Perché Ronaldo ultimo?" si sono chiesti in tanti.- Poi ci sono quei. Molto (tutto) dipende da quello che succede in campo. E ieri non è andata benissimo. Ok, è giusto criticare quando ci sono degli errori. Ma quelli che "sono contento che Sarri ha perso, gli sta bene" sono sicuri di fare il bene della Juve?! C'è chi proprio non può vederlo, partiti prevenuti fin dall'inizio. E godono quando perde.- Tra la delusione generale, ci sarà stato chi ieri sera nel post partita ha tirato fuori quel sorrisetto come a dire: "Lo sapevo che perdeva".. Un concetto estremista di un'antipatia che nasce da lotano. Molti infatti non lo volevano perché "allenatore del Napoli", e se stava su quella panchina non andava bene su quella bianconera. Alla fine è arrivato, c'è. Ha perso una Coppa Italia ma ci sono ancora campionato e Champions da giocarsi. E non si può godere se fallisce.