La Juventus sta aspettando il rientro a pieno ritmo di Douglas Costa, con il brasiliano che ha fatto rivedere il perché sia imprescindibile per Maurizio Sarri già nei pochi minuti disputati contro il Cagliari. Come riporta il Corriere dello Sport, Douglas è il giocatore della rosa bianconera con più partite disputate senza sconfitte: sono infatti 26, con 22 successi e 4 pareggi. Una striscia significativa, che aumenta le attese per rivederlo con continuità in campo.