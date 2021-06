Mentre Alessandro Florenzi è impegnato all'Europeo con l'Italia di Roberto Mancini, il suo agente Alessandro Lucci si è già messo al lavoro per definire il suo futuro. Nei prossimi giorni, secondo quando riporta il Corriere dello Sport, l'agente incontrerà il ds del Psg Leonardo per capire se il club francese vuole riscattarlo. In caso contrario, il giocatore tornerà alla Roma che lo metterà sul mercato. E in quel caso potrebbe aprirsi la pista Juve, interessata a Florenzi così come l'Inter.