Quando si parla di giovani talenti dal profilo internazionale la Juventus è sempre in prima fila. Nel database degli scout bianconeri c'è anche il nome di Kacper Kozlowski, stellina classe 2003 della Polonia e del Pogon Stettino sul quale hanno messo gli occhi club da tutta Europa. In Italia piace anche al Cagliari, in Inghilterra c'è il Manchester United e in Spagna lo sta studiando il Barcellona. Il club in vantaggio su tutti però è il Borussia Dortmund.