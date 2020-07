La Juventus osserva da lontano la situazione legata al futuro di Sandro Tonali. I bianconeri sono più defilati rispetto all'Inter - che ha già l'ok del giocatore e ora deve trattare con il Brescia - e al Milan. Non è detto però che Paratici non provi a fare un tentativo per portare il centrocampista classe 2000 a Torino. Tonali rappresenterebbe il profilo ideale per il presente ma soprattutto per il futuro, e quando si tratta di talenti italiani la Juve è sempre presente. Magari più indietro rispetto agli altri club, ma monitora gli sviluppi.