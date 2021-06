Dopo aver annunciato l'addio al Real Madrid i riflettori del mercato si accendono su Sergio Ramos. L'ex capitano delle Merengues può trovare una nuova sistemazione a parametro zero e il quotidiano spagnolo As ha fatto il punto sul suo futuro: i due club in pole sono Psg e Manchester United che cerca un top player da schierare vicino a Maguire, più indietro c'è il City che cerca un difensore d'esperienza per arricchire il reparto. E occhio, sempre, alla pista italiana che porta alla Juventus....