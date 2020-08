1









Quella che ad oggi è un'idea, potrebbe diventare una trattativa concreta. L'arrivo di Luis Suarez alla Juventus infatti non è un'operazione impossibile: l'attaccante uruguaiano è in uscita dal Barcellona dove è in atto una rivoluzione a 360°, nelle ultime settimane è stato offerto alla Juve che potrebbe creare un tridente da sogno con Dybala e Ronaldo. CR7 potrebbe trovare come compagno di squadra un avversario di mille battaglie durante i tanti Clasici Real-Barcellona. Secondo il Corriere della Sera il portoghese ha avallato l'arrivo di Suarez, considerandolo uno dei migliori centravanti al mondo.