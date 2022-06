Quello di Luis Muriel è stato uno dei profili accostati alla Juventus in questa prima sessione di mercato, con il colombiano che è sempre più vicino a lasciare l'Atalanta. La Vecchia Signora aveva iniziato a sondare il terreno quando erano iniziati ad emergere i primi ostacoli nella trattativa per Morata, con la pista che però si è raffreddata con il trascorrere dei giorni. L'avrebbe riscaldata invece il Marsiglia che, si sarebbe avvicinato sostanzialmente al giocatore della Dea e l'intenzione è quella di portarlo in Ligue 1.