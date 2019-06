Tante persone stanno scrivendo e dicendo troppe cose non vere sul mio conto è stanno attaccando una persona che non merita tutto questo: il Signor Manniello. Il mio futuro lo decideremo sempre e solo insieme, con la massima tranquillità, per il bene comune. Se tanti giornalai e tante persone voglio mettere confusione sappiate che non ci riuscirete perché tra di noi c'è massima stima e rispetto. Soprattutto siamo persone per bene e non truffatori". Parole e musica di Fabio Caserta, attuale tecnico della Juve Stabia e accostato con forza anche all'altra Juve, quella Under 23 guidata in questa stagione da Mauro Zironelli. Al momento, infatti, sembrerebbe una corsa a due con Fabio Pecchia...