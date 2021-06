Dopo la positività di Sergio Busquets, la Spagna è davvero preoccupata per il possibile cluster all'interno degli spogliatoi della Roja. A chiarire la situazione, su Radio 1, è arrivato il virologo Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas: "È un bel problema, anche perché in Spagna non hanno vaccinato i calciatori e in teoria sono contatti stretti - le sue parole -. Sono messi un po' male. Se possono giocare? Decisione difficile, i contatti stretti del contagiato dovrebbero esser in isolamento".