Secondo quanto riportato dall'Ansa, che cita fonti francesi, è stato bloccato a Lione un bus proveniente dall'Italia. In particolare, sarebbe stato fermato un mezzo della compagnia Flixbus, e sono in tanti i tifosi bianconeri che faranno la stessa tratta per raggiungere il Groupama Stadium tra martedì e mercoledì per la partita di Champions League tra la Juve e il club di Garcia. Lo stop del mezzo è scattato dopo che una passeggera ha chiamato la polizia, allarmata dalla forte e anomala tosse dell'autista. I passeggeri sono stati bloccati questa mattina all'autostazione di Perrache e al momento restano confinati. COSA SUCCEDE - ​Resta da vedere se il caso resterà isolato, oppure se ci saranno degli sviluppi legati anche alla trasferta che attende la Juventus mercoledì a Lione in Champions League. Fra domani e mercoledì infatti sono attesi spostamenti dall'Italia verso Lione di circa 2.000 tifosi bianconeri.