Un commento alle parole di Renzi, che questa mattina - attraverso un'intervista rilasciata ad Avvenire - ha parlato della possibilità di riaprire parzialmente le fabbrice, e gradualmente far ripartire l'Italia. "Dobbiamo cominciare a pensare a una ripresa delle nostre vite: non possiamo pensare di stare in casa al fine di rimanere in casa per sempre. Però in questo momento la situazione è ancora talmente grave da rendere irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve", la risposta del virologo Burioni attraverso il suo profilo Twitter.