Il noto virologo Roberto Burioni, coinvolto in prima linea nella lotta al Covid-19, si è scagliato contro Cristiano Ronaldo su social, dopo che il commento (poi cancellato) del campione della Juventus sui tamponi. Ecco il tweet apparso sul suo profilo: “Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti”. Come si evince da altri commenti di esponenti di spicco, l’esternazione del fenomeno portoghese non è stata presa bene.