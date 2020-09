Nicolas Burdisso, ex direttore sportivo del Boca Juniors che da calciatore ha militato per 5 anni nell'Inter, ha parlato a Dazn nel prepartita di Inter-Fiorentina, esprimendo un parere lusinghiero sul mercato condotto dai nerazzurri, al limite da spingersi a un pronostico sulla stagione che riguarda indirettamente anche la Juventus: "L'Inter ha operato molto bene sul mercato, mi piace. Ha riportato tanto entusiasmo e questo può essere finalmente l'anno giusto per gli interisti". I nerazzurri inizieranno il loro campionato fra pochi minuti, dopo aver saltato la prima giornata.