Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore, tra le altre, di Roma e Inter Nicolas Burdisso svela la sua speranza: "Mi auguro che l'Inter riesca ad aprire un ciclo. Ci sono tutte le premesse per farlo e per me quest'anno è sempre stata la squadra più forte del campionato. Ora che non ha l'Europa è la favorita, e per il calcio italiano in generale sarebbe meglio arrivi qualche squadra a interrompere l'egemonia della Juventus".