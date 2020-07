Nicolas Burdisso, dirigente del Boca, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Dzeko o Lukaku insieme? Sono diversi, ma entrambi potrebbero giocare a squadre invertite. Sia il gioco di Conte sia quello di Fonseca si poggiano tanto sui movimenti dei centravanti. Hanno entrambi forza fisica, tecnica, esperienza e gioco aereo. Se Antonio ha pensato così vuol dire che possono coesistere. Certo, dovrebbe cambiare qualcosa come organizzazione, sono due punte di riferimento. Ma Conte l’ha già fatto alla Juve, con Llorente e Tevez, che non hanno la mobilità di Sanchez o Lautaro».



L’Inter può mettere paura alla fine alla Juve per il titolo?

«Vincere non è mai facile, neanche per uno come Conte che ha questo marchio. Mi piace quello che ha costruito, bisogna continuare su questa linea. Dargli tempo e avere pazienza».



Zaniolo e Pellegrini vanno tenuti a tutti i costi?

«I giocatori più forti vanno sempre tenuti. Ma a volte vendi qualcuno non perché vuoi, ma perché le dinamiche di mercato ti ci portano. In caso bisogna saperli sostituire. Da d.s. dico sempre: Non fai ciò che vuoi, ma quel che puoi».