L’ex difensore dell’Inter Nicolas Burdisso ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato della retroguardia nerazzurra: “Conte non ama tanto cambiare, è chiaro. Alterna gli esterni, ogni tanto qualche centrocampista. Ma dietro e davanti non tocca nulla se non è costretto. Ranocchia e D’Ambrosio sono valide alternative ma Skriniar, De Vrij e Bastoni insieme sono straordinari. Sono complementari, ognuno si sposa alla perfezione con le qualità dell’altro. E qui il merito è tutto di Conte: non saranno felici gli amici interisti del paragone, ma Antonio ha creato pure a Milano la super difesa a 3 che ha fatto la storia recente della Juve. Bisogna pensare di reparto e Conte è riuscito a integrare al meglio le qualità di tutti. I difensori fanno squadra a sé, come le punte...”.