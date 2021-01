L'ex interista Nicolas Burdisso ha parlato di Sky Sport del momento di Arturo Vidal: 'Passano le partite e gli anni, ma Arturo continua ancora a fare gol - ha detto l'ex difensore argentino - Sembra un giocatore che non soffre minimamente i momenti negativi, ha sempre qualche cosa da dare alla partita. E nelle grandi partite come quella contro la Juventus non manca mai, il suo cuore e la sua personalità aiutano e fanno sempre la differenza".