Il difensore del Torino Alessandroè stato accostato anche alla Juventus per il calciomercato. L'ex giocatore della Vecchia Signora Cristianai microfoni di Radio Serie A ha parlato del difensore. Le sue parole:"L’ho conosciuto da giovanissimo, con Giampaolo è stato inserito maggiormente nel ritiro della prima squadra. Ha dimostrato come aspettare e dare possibilità di crescita ti dia la consapevolezza di affrontare un campionato importante come la Serie A. Ha avuto anche una crescita fisica impressionante: era alto ma con Juric è cresciuto anche a livello muscolare, è un giocatore fisicamente forte e veloce".