Getty Images

Le parole di Buongiorno sulla Juventus

, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Stampa in cui ha confermato che sulle sue tracce c'era anche la Juventus : "Era un interesse vero: mi hanno cercato prima che da Napoli manifestassero la volontà di portarmi qui, ci ho parlato, ma ho parlato, spesso, con me stesso. Non potevo tradire la mia storia, sono nato e cresciuto granata"."L'ho spiegato a, per me un grande allenatore", ha aggiunto l'azzurro. "Quando si era fatta viva l'Atalanta, avevo deciso di rimanere al Toro dopo un giro di consultazioni (sorride, ndr) con famigliari, amici, conoscenti. Quando si è fatta viva la Juventus ho deciso da solo… Se ci siamo per lo scudetto? No, un passo alla volta".