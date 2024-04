In vista del derby di sabato Tuttosport ha intervistato Silvano, scopritore del difensore granata Alessandro, finito nel mirino delle big e accostato anche alla, squadra che però sembra da escludere per il suo futuro. Ecco le sue parole: "Anche io penso che Ale non potrebbe mai trasferirsi alla Juve. Intelligenza, maturità, lungimiranza. E rispetto nei confronti di chi l’ha cresciuto e di chi lo ama".E in vista della stracittadina: "Speriamo che sabato segni il gol della vittoria. Sarebbe magnifico per noi granata, dopo tante sofferenze, amarezze, delusioni. E anche Ale se lo meriterebbe proprio".