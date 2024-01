L'ex allenatore di Alessandronelle giovanili granata, Marco, offre una prospettiva sul presente e sul futuro del capitano delin relazione al mercato. "È osservato speciale di squadre di prima fascia. Si tratta di un nazionale classe 1999 - le parole del tecnico a Tv Play - Alessandro è un giocatore importante ed è normale che sia seguito da grandi come Milan e Napoli. Un futuro in bianconero? Se lo conosco bene non andrà mai alla Juventus. Siamo rimasti in pochi, ma Alessandro è un tifoso doc del Torino". La dedizione di Buongiorno alla squadra granata sembra essere radicata nella sua identità calcistica, tanto da rendere impossibile un passaggio alla Juventus.