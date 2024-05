Mercato Juventus: Buongiorno è davvero possibile?

"L’anno scorso lo abbiamo tenuto: lui era contento, io ero più contento di lui. Serimarrà, io sarò felicissimo". Partiamo da qui: dalle parole di, che non sono certamente un'apertura decisa all'addio, ma allo stesso tempo neanche una chiusura. Alessandro Buongiorno, classe 1999, al Torino da ragazzo e da sempre tifoso granata, sogna il prossimo passo e sa che farlo in direzione Juve potrebbe scontentare parecchia gente. La sua gente.In un calcio romantico, o semplicemente più indietro nel tempo, non se ne parlerebbe neanche.Ci crede, sì, la Juve: ma non parte davanti a tutte. Anzi. Per ilil rischio è quello di arrivare a una mini asta, che di "mini" potrebbe avere ben poco. Del resto, Buongiorno piace a Napoli e Inter in Italia; gli azzurri lo vorrebbero per consacrarlo automaticamente a perno della ricostruzione, per i nerazzurri sarebbe potenzialmente tra i titolari, di sicuro nelle rotazioni principali. In attesa di capire se si concretizzerà una cessione, magari quella di Bastoni.Per la Juventus, la carta da giocare sarebbe quella del "". Cioè: il brasiliano potrebbe partire davanti a una proposta che lui stesso e la Juventus considererebbero super, e a quel punto Buongiorno potrebbe diventare un obiettivo concreto. Lo era già la scorsa estate, lo è sempre stato sin dalla sua esplosione. Ma Alessandro vorrebbe davvero cambiare sponda di Torino? "Penso che Alessandro non potrebbe mai trasferirsi alla Juve. Intelligenza, maturità, lungimiranza. E per rispetto nei confronti di chi l’ha cresciuto e di chi lo ama". Queste parole sono di Silvano Benedetti, a Tuttosport: è stato il suo primo direttore sportivo.