Ilnon molla la presa. Continua a insistere: vuole, il difensore scelto per colmare definitivamente il vuoto lasciato dalla cessione di Kim, e ha già avviato le discussioni con il Torino. Il contatto è diretto, ufficiale, e segna l'inizio di una trattativa che naturalmente potrà entrare nel vivo solo al termine della stagione. Questo avverrà dopo l'Europeo, nel quale Buongiorno è candidato a partecipare con la Nazionale di Spalletti. Il Napoli ci crede, lo aspetta, lo insegue. Proprio come il giocatore, un centrale imponente di 24 anni con doti atletiche, tecniche e una buona dose di esperienza e temperamento: non si diventa capitano del Toro per caso. Ne scrive il Corriere dello Sport.