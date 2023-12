Alessandro Buongiorno è uno dei difensori che sta rendendo meglio in Serie A. Prestazioni che non hanno lasciato indifferenti le big italiane, tra cui la Juventus. I contatti che il suo agente ha avuto con il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ad oggi non sono presi in considerazione dal ragazzo che non vorrebbe "tradire" la sua maglia. Già in estate, Buongiorno aveva deciso di rimanere con il Torino nonostante l'offerta dell'Atalanta da oltre 20 milioni di euro, a dimostrazione dell'attaccamento alla maglia granata. Lo riporta calciomercato.com.