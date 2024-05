Juventus, le 5 notizie di oggi venerdì 10 maggio 2024

Volge al termine un’altra giornata ricca di notizie per tutto il mondo, dalla squadra maschile a quella femminile. Ottime notizie dal calendario di Serie A . Posticipata al lunedì la sfida tra Bologna e Juventus e, dunque, da quel momento potrà rientrare tra i convocabili Nicolò Fagioli . Per restare alle ultime buone nuove: dalla Continassa si segnala un Kenan Yildiz in ripresa dopo i problemi di gastroenterite.Sul fronte mercato, l’ipotesi di una possibile mossa a sorpresa che riguarda il neo acquisto di gennaio – che ancora non ha mai esordito – Tiago Djalò.Per finire, sembra definirsi il futuro della panchina della Juventus Women: su chi sarà il nuovo allenatore sembra, a questo punto, solo una questione di ufficialità.