Stefano Tacconi in ripresa. Una buona notizia che riguarda l'ex portiere della Juventus: verrà dimesso oggi dall'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, a due mesi dal malore. Tacconi proseguirà la riabilitazione in un'altra struttura. Il figlio su Instagram ha scritto: "Grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura".