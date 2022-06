Passi avanti per Stefano Tacconi. Il figlio Andrea, su Instagram, ha annunciato: "Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo", Una buona notizia dopo quelle degli scorsi giorni, che avevano visto l'ex portiere della Juve provare anche a scrivere un messaggio d'amore alla moglie.