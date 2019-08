Oggi ultima fatica (doppia) della settimana e Giorgio @chiellini è tornato in gruppo. Si riprende lunedì

https://t.co/7roYq16cF8 pic.twitter.com/J7oUC6CNQH — JuventusFC (@juventusfc) August 3, 2019

Settimana che volge al termine, domani ci sarà riposo. Intanto, le buone notizie arrivano copiose per Maurizio Sarri:. Un gradito rientro, non di certo inaspettato: il capitano bianconero riprenderà la preparazione gradualmente e non forzerà il rientro. Tant'è che per prossima amichevole, fissata per il 10 agosto contro l'Atletico Madrid a Stoccolma, non partirà insieme alla squadra.Secondo quanto raccontato da Juventus.com, sito ufficiale dei bianconeri, è stata una giornata di doppia e intensa seduta. Stamattina c'è stato un lavoro specifico, con il gruppo diviso in reparti. Nel pomeriggio, sessione dedicata a esercizi di tecnica e tattica. La partitella ha chiuso l'allenamento di oggi. E magari Pjanic ha avuto anche la rivincita di ieri...