Dalla Francia arrivano buone notizie per la Juventus: Adrien Rabiot si è allenato dopo il fastidio muscolare che l'aveva escluso per l'amichevole di ieri della squadra di Deschamps contro la Finlandia. Lo staff medico è in continuo contatto con quello francese, il giocatore sta bene e si valuterà se mandarlo in campo per la gara di domenica contro il Portogallo. Se dovesse farcela sarà una sfida nella sfida contro l'altro juventino Cristiano Ronaldo.