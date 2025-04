Buone notizie dalla Continassa: Mbangula torna in gruppo, le ultime su Koopmeiners

Getty Images



Juventus, le ultime dalla Continassa

Juventus, come sta Koopmeiners

La Juventus sta continuando a preparare alla Continassa la sfida in programma domenica alle ore 18 contro il Monza. I bianconeri allenati da Igor Tudor si sono allenati nella mattinata di oggi alla Continassa tra recuperi e assenze.Chi è ritornato ad allenarsi con il gruppo squadra è il belga Samuel Mbanugla che aveva rimediato un sovraccarico alla coscia destra ed era fermo ai box per cui aveva dovuto saltare la sfida contro il Parma. Oggi però è tornato con il gruppo e mette nel mirino la convocazione per la gara di domenica all'Allianz Stadium.Chi invece ancora si è allenato a parte è il centrocampista olandese classe 1998 che ha rimediato un problema al tendine d'Achille nel corso della sfida dell'Allianz Stadium contro il Lecce. Ancora a parte, verrà valutato ancora nella seduta di allenamento di domani ma al momento sembra difficile vederlo contro il Monza.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui