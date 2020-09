2









Alla scoperta dell’America. Perché Weston McKennie, primo statunitense nella storia della Juventus, è un giocatore tutto da scoprire. Con la sua fisicità e determinazione ha conquistato la Bundesliga, adesso tocca all’Italia, terra ancora inesplorata dove piantare la sua bandiera. È arrivato dallo Schalke 04 di soppiatto, una trattativa condotta a fari spenti conclusa sulla base di un prestito oneroso di 4,5 milioni con diritto di riscatto pari a 18,5 milioni di euro (che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi), più 7 di bonus. Toccherà al mastino in stile Vidal scalare le gerarchie e il primo passo l’ha fatto nell’amichevole contro il Novara.



TIFOSI COLPITI - Una prestazione che ha colpito i tifosi juventini. Tanta, tantissima sostanza in mezzo al campo tra fase di interdizione e palleggio, con qualche squillo verso la porta. Certo, si è trattata di un’amichevole dal sapore di partitella, ma McKennie è stata una delle note più positive. In attesa di banchi di prova più interessanti, la tifoseria bianconera ha espresso tutto il suo apprezzamento per l’americano che vuole conquistare l’Italia. Sfoglia la gallery per vedere i commenti dei tifosi della Juve su McKennie