Buona la prima, o forse meglio dire buono l'esordio. Andreadopo una stagione al Bologna in cui ha trovato continuità e possibilità di crescita ieri ha esordito titolare con la maglia della Juventus. Facendo accomodare in panchina nient'altro che Filip, uno che nella scorsa stagione è stato tra i migliori della Vecchia Signora. Scelta di Massimiliano Allegri che però ha ripagato. Cambiaso è stato infatti tra i migliori in campo. Dai suoi piedi nasce anche l'assist per il terzo gol, quello di AdrienCambiaso è questo: corsa, fiato e intelligenza in campo. L'intesa con Federicosembra essere una possibile spina nel fianco degli avversari, infatti si adattano l'uno ai movimenti dell'altro in campo non concedendo spazi. Quello che colpisce di Andrea però è la tranquillità ma soprattutto lacon cui si presenta ai microfoni al termine della partita. Analizza la partita in modo critico, ma anche la sua stessa prestazione, facendo notare a tutti il suoda non sottovalutare. Al punto da lasciare colpiti anche i giornalisti presenti nello studio televisivo