Per molti questo Natale sarà molto Triste. Sogno che l’Amore sia la Guida per TUTTI verso giorni migliori. Ho donato 450 mila € per acquistare beni di prima necessità in. Prendiamoci per Mano NESSUNO deve rimanere Indietro #èilnostrodovere. Auguri #24dicembre pic.twitter.com/sJFvFgDYK6 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 24, 2020

Italia, Portogallo, Israele. Tre Paesi importanti, per diversi motivi, per Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli è molto attivo nel sociale e per questo Natale 2020, così difficile per tutto il mondo,